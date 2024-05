Diese Kandidaten sind bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei!

Das Sommerhaus der Stars geht schon bald in die neunte Runde. Nachdem sich im vergangenen Jahr Samira (30) und Serkan Yavuz (31) als Promipaar des Jahres gegen die Konkurrenz behaupten konnten, kämpfen nun eine Reihe neuer Pärchen mit Star-Power um den Sieg. Denn: Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet, stehen die Kandidaten endlich fest! Wer der Chaos-WG in Bocholt in diesem Jahr Leben einhauchen darf, erfahrt ihr im Video...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de