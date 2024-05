Hochzeit? So verliebt sind Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (33) scheinen unzertrennlich zu sein! Seit ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. im Jahr 2022 sind die beiden TV-Bekanntheiten ein eingeschworenes Team. Ob das Paar also bald den nächsten Schritt wagt? Zumindest deutet Vanessa das auf ihrem Instagram-Profil an. "Alles Gute zum zukünftigen Vatertag für meinen zukünftigen Mann – deine zukünftige Frau", schreibt sie zu einem Foto der beiden, auf dem sie sich eng an ihren Liebsten schmiegt. Die süßen Worte scheinen Aleks total zu begeistern. "Wie süß du doch bist, meine zukünftige Frau", kommentiert er Vanessas Beitrag.

Zu ihrem ersten Jahrestag machte Aleks seiner Traumfrau eine romantische Liebeserklärung. "Es war ein sehr großes Risiko, allerdings hat es sich ausgezahlt, denn seit mittlerweile einem Jahr darf ich der ganzen Welt stolz mitteilen, dass wir glücklich vergeben sind", schrieb das Muskelpaket im Dezember im Netz. Aleks sei unendlich dankbar, Vanessa an seiner Seite zu haben. Zwischenzeitlich hatte das Paar eine Krise – im Sommerhaus der Stars ging ihre Beziehung fast in die Brüche.

Aleks und Vanessa hatten sich in einem TV-Format kennengelernt. Dort wollte der Reality-TV-Star eigentlich seine Beziehung mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (32) testen, verliebte sich aber Hals über Kopf in Vanessa und ging noch in dem Format eine Beziehung mit ihr ein. Christina musste sich mit ansehen, wie ihr Freund sich vor laufenden Kameras in eine andere Frau verliebte.

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

