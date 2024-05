Doch keine Krise? Ben Affleck und J.Lo gemeinsam unterwegs!

Seit wenigen Tagen kursieren Trennungsgerüchte um Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51). Nun wurde das Ehepaar zum ersten Mal seit sieben Wochen wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen! Aktuelle Schnapsschüsse, die InTouch vorliegen, zeigen, wie der Schauspieler seiner Frau die Beifahrertür öffnet. Er selbst sitzt hinter dem Steuer des Wagens. Emme, die 16-jährige Tochter der Musikerin, war ebenfalls mit von der Partie und nahm auf dem Rücksitz Platz. Laut dem Magazin besuchte das Trio eine Schulaufführung von Bens Kind Fin. Laut Augenzeugen kam das Paar jedoch getrennt bei der Veranstaltung an – Augenzeugen zufolge trugen aber beide ihre Eheringe.

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die "The Mother"-Darstellerin eine Schulaufführung von Bens Spross besucht. "Das ganze Ehedrama ist zweitrangig. Sie agieren als Einheitsfront. Jen ist mit Emme aufgetaucht, um Fin zu unterstützen. Emme hängt sehr an Fin, also ist es nur natürlich, dass Jen, egal was sie mit Ben durchmacht, da war", erklärte eine anonyme Quelle.

Jennifer und Ben verkündeten 2021 ihr überraschendes Liebescomeback. Die beiden waren bereits Anfang der 2000er ein Paar gewesen. Vor knapp zwei Jahren gaben sie sich dann das Jawort. Mittlerweile soll der "Gone Girl"-Star aber laut den Berichten von TMZ aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein.

P&P / MEGA Jennifer Lopez und ihre Kinder mit Ben Affleck, September 2021

KCS Presse / MEGA Ben Affleck, Schauspieler, mit seinem Kind Fin und seiner Frau Jennifer Lopez

