Ohne Jennifer Lopez: Wohnt Ben Affleck nun in dieser Gegend?

Seit längerem munkeln Fans, dass es zwischen Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) kriselt. Gemeinsam sollen der Schauspieler und die "On The Floor"-Interpretin zuletzt vor sieben Wochen gesehen worden sein – mittlerweile soll das Paar nicht einmal mehr zusammenwohnen, wie unter anderem TMZ berichtet. Dem Magazin liegen Schnappschüsse vor, auf denen Ben in der Nachbarschaft von Brentwood, Los Angeles, allein in seinem Auto zu sehen ist. Dort befindet sich sein Anwesen, das er in den vergangenen Tagen immer wieder allein betreten und verlassen haben soll – auch die Nacht soll er dort verbracht haben.

Auch die Sängerin wurde vor Kurzem in einem ruhigen Moment von den Paparazzi abgelichtet. Auf Bilder, die der Daily Mail vorliegen, sieht man J.Lo vor einem Tanzstudio in Los Angeles in Begleitung ihrer Crew. Sie schien gut gelaunt gewesen zu sein – die Beauty trug ein breites Lächeln auf ihren Lippen. Von ihrem Gatten, den sie im Jahr 2022 geheiratet hat, fehlte allerdings jede Spur.

Ein Insider berichtete bereits, dass die Beziehung von Jennifer und Ben schon kurz vor dem Ende stehe. "Es steht bereits an der Wand – es ist vorbei. Sie steuern auf eine Scheidung zu – und ausnahmsweise ist Ben nicht Schuld daran", meinte der Informant gegenüber InTouch. Einer anderen Quelle zufolge liege es daran, dass die "Hustlers"-Darstellerin "ständig" seine Liebe zu ihr bestätigt bekommen wolle.

Getty Images Sängerin Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar seit 2022

