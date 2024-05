Paul Janke würde seine Katzen einer Partnerin vorziehen!

Paul Janke (42) ist verliebt – und zwar in seine Katzen! Der Ur-Bachelor lebt auf Mallorca mit Carlotta und Caramello zusammen. Eigentlich gehören die beiden Miezen der Nachbarin, doch seitdem sie sich Hunde zugelegt hat, leben die Katzen lieber bei dem Blondschopf. Was aber, wenn eine potenzielle Partnerin etwas gegen die süßen Mitbewohner haben sollte? "Wenn sie eine Katzenhaarallergie hat, ist das natürlich schlecht. [...] Und wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann hat sie halt Pech gehabt", betont Paul nun gegenüber RTL. Nichts geht also über seine Stubentiger!

Dabei war es nicht mal Liebe auf den ersten Blick bei Paul: "Leute, die Katzen hatten, waren mir suspekt", lacht er heute. Jetzt ist er überglücklich, die Katzen in seinem Leben zu haben. Aber was ist, wenn Paul mal wieder wochenlang wegen einer Sendung wegmuss? Auch hierfür gibt es eine Lösung: der Nachbar. Liebevoll erkundigt sich der 42-Jährige in der Zeit nach seinen Katzen.

Ob demnächst ein neues Format für ihn ansteht, ist nicht bekannt. Seitdem er im Jahr 2012 als Rosenverteiler fungiert hatte, ist er kaum aus dem Reality-TV wegzudenken. So kann er bereits Kampf der Realitystars, RTL Turmspringen und Co. von seiner Liste streichen. Seit einigen Staffeln ist er Barkeeper und auch Hobby-Psychologe bei Bachelor in Paradise. Eine aktive Teilnahme an Datingshows lehnt er mittlerweile ab.

Instagram / jankepaul Paul Jankes Katze Caramello

Instagram / jankepaul Paul Janke im April 2024

