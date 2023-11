Adele soll ihre Hochzeit mit Rich Paul bestätigt haben!

Hat sie den Schritt vor den Traualtar gewagt? Adele Adkins (35) und Rich Paul (41) gehen seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Schon seit einigen Wochen heizt die Sängerin immer wieder die Gerüchte an, dass sie bereits mit dem Sportagenten verheiratet ist. Zuletzt teilte sie ein Foto, auf dem ein dicker Diamantklunker an ihrem Ringfinger prangte. Zudem bezeichnete sie den Unternehmer als ihren Mann. Nun soll Adele die Hochzeitsgerüchte bestätigt haben!

Wie mehrere Augenzeugen auf Instagram berichten, war die Musikerin wohl am Wochenende bei der Comedyshow ihres Freundes Alan Carr (47) anwesend. Dort hat sie anscheinend die Ehegerüchte bestätigt: "Ich war heute in der Comedyshow von Alan Carr in L.A. und Adele saß im Publikum. Alan fragte das Publikum, ob jemand kürzlich geheiratet habe und Adele rief: 'Ich habe'", schreibt ein Nutzer.

Auch ihr vermeintlicher Ehemann hat sich bereits früher zu den Gerüchten über eine mögliche Hochzeit geäußert. Als er im Interview mit CBS Morning auf seine Beziehung mit der "Someone Like You"-Interpretin angesprochen wurde, kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Sie ist großartig. Ich denke, sie würde zustimmen, dass wir einander geholfen haben. [...] Wir sind in einer guten Verfassung." Auf die Frage, ob seine Frau zukünftig "Frau Paul" genannt werden wolle, gab er jedoch keine klare Antwort. "Du kannst sagen, was immer du willst", antwortete er mit einem Zwinkern.

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adeles Ring bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

