Nach Geburt: Samira Yavuz kämpft mit entzündeter Brust!

Neu-Mama Samira Yavuz (30) hat mit einer Entzündung in der Brust zu kämpfen! Vor wenigen Wochen durften sich die gelernte Make-up-Artistin und ihr Ehemann Serkan Yavuz (31) über die Geburt ihres zweiten Töchterchens Valea freuen. Doch nun muss sich die frischgebackene Mama mit einer schlimmen Infektion herumschlagen. "Ich habe so eine heftige Entzündung in der Brust und seit gestern Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen", erzählt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Die Brust ist rot, heiß und Valea trinkt nicht so viel, dass sie überhaupt irgendwann mal leer wäre."

Zudem plagt Samira ein schlechtes Gewissen, da sie keine Zeit für ihre ältere Tochter habe. "Nova klettert permanent auf mir herum und mir tut es so leid, dass ich gerade nicht für sie da sein kann", erklärt sie traurig. Doch zum Glück kann das einstige Bachelor-Girl auf seine Mutter zählen: "Ich bin einfach aus tiefstem Herzen dankbar, dass meine Mama sich heute um sie kümmert und ich weiß, sie hat Spaß und ihr geht es da gerade besser als daheim."

Samira hatte 2018 zum ersten Mal vor Fernsehkameras gestanden – bei "Der Bachelor" kämpfte sie um das Herz von Daniel Völz (39). Da es zwischen ihr und dem Fernsehdarsteller aber nicht funkte, versuchte sie ihr Glück in Kuppelshows wie Take Me Out oder Beauty & The Nerd. Doch erst 2021 fand sie in der Datingshow Bachelor in Paradise ihr großes Liebesglück mit Serkan. Mittlerweile sind die beiden Eltern zweier Töchter und leben gemeinsam in Dachau.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Samiras Ehrlichkeit bezüglich ihrer Brustentzündung? Ich finde es toll, dass sie das teilt. Hoffentlich geht es ihr bald besser! Ich finde, gesundheitliche Probleme gehören nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de