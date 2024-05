Deutscher TV-Hit: "Maxton Hall" erobert weltweit Bildschirme

Erst vor wenigen Tagen feierte "Maxton Hall" seine Premiere auf dem Streaming-Sender Prime Video. Doch schon jetzt erobert das Drama die Fan-Herzen – aktuell geht die deutsche Produktion aber nicht nur hierzulande durch die Decke, sondern wird auch international gefeiert. Die Medien überschütten die Buchverfilmung mit Lob und die Kritiken sind glänzend. Auf Amazon erreichte "Maxton Hall" schon jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung. Auch deshalb stehen die Zeichen geradezu auf Fortsetzung. Von einer zweiten Staffel ist aktuell aber noch keine Rede. Die Hauptdarsteller Damian Hardung (25) und Harriet Herbig-Matten dürften sich über so viel Lob allerdings freuen.

Aber worum geht es in "Maxton Hall" eigentlich? Zunächst handelt es sich um die Verfilmung der gleichnamigen Bücher der deutschen Autorin Mona Kasten. Im Mittelpunkt stehen die Studenten Ruby und James, gespielt von Damian und Harriet. Während sie aus einfachen Verhältnissen stammt und über ein Stipendium an die renommierte Oxford University gelangt, ist er Milliardärssohn. Durch einen Zufall erfährt Ruby ein prickelndes Geheimnis über James' Familie. Und ab da ist ihr auf den ersten Blick arroganter Kommilitone gezwungen, sich mit ihr auseinanderzusetzen – doch auch zwischen den beiden sprühen die Funken.

Amazon scheint mit seinen Eigenproduktionen derzeit eine Erfolgswelle zu reiten. "Maxton Hall " ist es nun sogar gelungen, den bisherigen Spitzenreiter "Fallout" vom Thron zu stoßen. In den Seriencharts der Plattform steht die erste Staffel sowohl in dem rein deutschen als auch dem internationalen Ranking auf Platz eins. Aber die beiden Spitzenreiter tun sich in den Zuschauerzahlen offenbar nicht viel – auch mit "Fallout" ist Amazon ein kleiner Geniestreich gelungen. Mit rund 65 Millionen Zuschauern in den ersten 16 Tagen wurde die Videospielverfilmung nur vom Herr der Ringe-Ableger "Die Ringe der Macht" überboten, wie das Portal Netzwelt berichtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere im Zoopalast in Berlin, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, "Maxton Hall"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hat euch "Maxton Hall" gefallen? Ja, ich liebe die Serie. Nee, das ist nicht meins. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de