Neues TV-Format: Das steckt hinter Yasins Mädels-WG-Einzug

Vor wenigen Tagen gab Yasin Mohamed (32) bekannt, ein neues Kapitel seines Lebens zu starten: Zusammen mit vier Frauen zieht der Realitystar in eine WG. Nun wird bekannt, dass es sich bei diesem Schritt tatsächlich um ein neues Reality-TV-Format handelt! "Sieben Tage die Woche Reality pur – das ist 'La Familia – House of Reality'!", verkündet nun RTLZWEI in einer Pressemitteilung. Wie der Sender verspricht, soll die Show intime Einblicke in den Alltag von Social-Media-Stars bieten, von wilden Partynächten bis hin zum Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit.

Mit von der Partie ist ebenfalls die Love Island-Bekanntheit Melina Hoch. Neben diesen zwei etablierten Namen in der Reality-Landschaft ziehen aber auch drei Internet-Sternchen in die schicke Villa in München ein: Celina Weisner, Fabia Bengs und Sara Arslan! Die drei mausern sich bereits in den sozialen Medien zu den nächsten großen Promis. "Sie haben bis dato noch keine Hunderttausende Follower, aber das Potenzial, ganz groß zu werden", heißt es in der Mitteilung. Weiter wird angeteasert: "Es wird gefeiert, geflirtet und vielleicht auch gelästert!"

Auf Instagram sind die Fans von Yasin jetzt schon gespannt auf das neue Format. Viele wähnen den TV-Casanova, der für seine Frauengeschichten bekannt ist, im Paradies. "Yasins Traumleben", lacht ein Nutzer auf Instagram. Doch auch weitere TV-Bekanntheiten wie Zico Banach (33) und Max Wilschrey (28) freuen sich in der Kommentarspalte auf das Experiment. "Schauen wir mal, was wird", kommentiert Mitbewohnerin Melina.

