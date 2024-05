Sechs Jahre: So aufregend war Prinz Harry und Meghans Ehe

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) feiern einen Meilenstein! Der Rotschopf und die ehemalige Schauspielerin hatten sich 2016 bei einem Blind Date kennengelernt. Anschließend erlebten sie eine echte Liebesgeschichte inklusive Märchenhochzeit. Am heutigen Sonntag sind die beiden bereits sechs Jahre verheiratet. In dieser Zeit erlebten die beiden so einiges – von der Geburt ihres ersten Kindes bis zur Flucht in die USA. Promiflash hat für euch Harry und Meghans aufregende Ehejahre zusammengefasst!

Die Hochzeit

Am 19. Mai waren die Augen der Welt auf die TV-Bildschirme gerichtet: Auf Schloss Windsor gaben sich Harry und seine Liebste das Jawort. Die Suits-Bekanntheit trug zu diesem Anlass ein schlichtes weißes Kleid mit langen Ärmeln von Givenchy und strahlte darin förmlich. Der Hochzeitskuss des Paars ließ nicht nur die Herzen der Fans schmelzen, sondern war für royale Verhältnisse auch etwas ganz Besonderes: Er dauerte nicht nur mehrere Sekunden, das Paar wiederholte die Liebesbekundung auch direkt noch einmal auf den Stufen der St George's Chapel.

Die Kinder

Ein gutes halbes Jahr nach ihrer Hochzeit folgten die süßen Neuigkeiten: Während ihrer Reise nach Australien verkündeten Harry und Meghan, dass sie ihr erstes Baby bekommen. Am 6. Mai 2019 war es dann so weit und die Herzogin brachte ihren Sohn zur Welt. Stolz präsentierten die Eheleute den kleinen Prinz Archie (5) anschließend den Fotografen. Und der Spross blieb kein Einzelkind: 2021 wurde seine Schwester Prinzessin Lilibet (2) geboren. Die zwei kommen ziemlich nach ihrem Papa – denn die Geschwister haben die roten Haare des Prinzen geerbt.

Der Megxit

Nachdem es schon seit Monaten in der Gerüchteküche gebrodelt hatte, machten die Sussexes es im Januar 2020 offiziell: Sie traten von ihren royalen Ämtern zurück. Das war für ihre Beziehung zu Harrys Familie der Anfang vom Ende: Es folgte die Auswanderung in die USA und der totale Streit mit König Charles (75) und Co.. In Interviews, einer Doku und einem Enthüllungsbuch schossen Harry und Meghan anschließend gegen ihre Angehörigen und sorgten für Eiszeit.

