Angepasst? So schick besucht Chris Pratt "Garfield"-Premiere

Chris Pratt (44) und seine Frau Katherine Schwarzenegger (34) haben sich für die Premiere des neuen "The Garfield Movie" in Schale geworfen. Zukünftig werden die Fans der orangefarbenen Fellnase die Stimme des Guardians of the Galaxy-Stars zu hören bekommen – er ist der Synchronsprecher von Garfield. Auf dem roten Teppich hat Chris sich dem Kater zumindest farblich angepasst. Er trägt einen braunen Anzug mit dunklem Karomuster, hellbraune Wildlederschuhe und eine orange Stoffblüte am Revers. Seine Liebste ist in einem blauen Zweiteiler mit floralem Stickmuster gekleidet.

Beruflich ist die Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) als Autorin unterwegs. Den Spielraum vor der Kamera überlässt sie ihrem Gatten – doch der würde wohl auch gern mal mit ihr zusammen an einem Film arbeiten, wie er im Interview mit People zu verstehen gibt: "Ich denke, sie könnte großartig sein. Denn sie ist wirklich eine sehr gute Schauspielerin." Anscheinend gefällt Chris Katherines Art, jemanden nachzuahmen. "Du bist wirklich gut", sage der Filmstar zu ihr, doch sie kontere immer: "Niemals. Ich könnte das nie machen. Ich würde zu viel lachen." Letztendlich muss der 44-Jährige ihr zustimmen. "Sie würde sich also wahrscheinlich durch den Take lachen und ihn ruinieren", fügt er amüsiert hinzu.

Sein neuer Film wird wohl die ganze Familie bereichern. "Ein Film wie 'Garfield' ist wirklich für alle Altersgruppen geeignet, und meine Töchter sind beide noch sehr jung. Mein Sohn ist 11, also hat er schon viel von dem gesehen, in dem ich mitgespielt habe, aber meine Mädchen haben noch nie etwas gesehen, in dem ich mitgespielt habe, also wird dies wahrscheinlich der erste Film sein, den sie sehen", erklärt Chris dem Magazin. Sohnemann Jack ist aus Chris' erster Ehe mit Anna Faris (47). Die beiden Töchter hat er gemeinsam mit seiner jetzigen Partnerin Katherine. Auf Social Media gibt der dreifache Papa hin und wieder Einblick in sein Familienleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Premiere von "The Garfield Movie"

Anzeige Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratts Kinder am Frühstückstisch, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look von Chris? Man sieht, dass er sich sein Outfit ganz genau überlegt hat. Sehr cool! Ich finde, Braun ist keine passende Farbe für einen Anzug. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de