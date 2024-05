Dramatisch: Jake Pauls Privatjet wurde vom Blitz getroffen!

Auf dem Heimweg von einer Pressekonferenz kommt Jake Paul (27) ganz schön ins Schwitzen. Wie ein Video auf seinem Instagram-Account zeigt, fliegt der Influencer mit seinen Kumpels nachts zurück nach Hause, als sein Flieger vom Blitz getroffen wird. Während die Maschine kräftig durchgeschüttelt wird, stützt sich der Rapper mit einer Hand an der Gepäckablage ab und hält mit der anderen seinen verängstigten Hund fest. Kurzerhand scheint er auch eine neue Religion für sich zu entdecken. "Wir sind aufgewacht und ein Blitz ist in das Flugzeug eingeschlagen! Zeus, ich liebe dich, Bro!", ruft der Bruder von Logan Paul (29).

Bei der Pressekonferenz in Dallas machte Jake Werbung für seinen anstehenden Boxkampf. Am 20. Juli wird der Jungspund mit Mike Tyson (57) in den Ring steigen. "Es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass ich in meinem zweiten Profikampf durch einen K.-o.-Sieg gegen Nate Robinson im Vorprogramm von Mike Tyson bekannt wurde", freute sich der 27-Jährige in einem Statement, das TMZ vorlag. Natürlich würde er alles geben, um den ehemaligen Weltmeister zu besiegen: "Ich trete gegen ihn an, um zu sehen, ob ich das Zeug dazu habe, einen der berüchtigtsten Kämpfer und größten Ikonen des Boxsports zu schlagen!"

Während sich sein kleiner Bruder auf das Duell vorbereitet, hat Logan mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Gemeinsam mit seiner Freundin Nina Agdal (32) erwartet der YouTube-Star sein erstes Kind! Diese freudige Neuigkeit war mit ein paar süßen Pärchenfotos auf Social Media verkündet worden. Darauf hielt der werdende Papa stolz die Ultraschallbilder seines Nachwuchses in die Kamera, während das Model ihm einen Kuss gab.

Getty Images Mike Tyson im Februar 2023

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul im April 2024

