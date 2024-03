Jake Paul fordert Box-Legende Mike Tyson zum Kampf heraus!

Er steigt wieder in den Ring! Nachdem Mike Tyson (57) im Jahr 2005 sein Karriereende verkündet hatte, stand der ehemalige Boxchampion noch ein Mal im Jahr 2020 für einen Showkampf gegen Roy Jones Jr. (55) im Ring. Doch jetzt ist es offiziell: Der Schwergewichtsweltmeister nimmt nun erneut eine Herausforderung an. Der 30 Jahre jüngere YouTuber Jake Paul (27) wird gegen die Box-Legende antreten – und das noch im Juli dieses Jahres!

Am 20. Juli soll der Kampf im AT&T-Stadion in Texas stattfinden und wird auf der Streamingplattform Netflix übertragen, wie unter anderem TMZ berichtet. "Es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass ich in meinem zweiten Profikampf durch einen K.-o.-Sieg gegen Nate Robinson im Vorprogramm von Mike Tyson bekannt wurde", erzählt Paul. Damals ist er vor Mike und Roys Schaukampf in den Ring gestiegen. "Jetzt, weniger als vier Jahre später, trete ich selbst gegen ihn an, um zu sehen, ob ich das Zeug dazu habe, einen der berüchtigtsten Kämpfer und größten Ikonen des Boxsports zu schlagen", verkündet der YouTuber stolz.

Mike ist gespannt, wie sich der Blondschopf schlagen wird: "Paul hat sich im Laufe der Jahre als Boxer erheblich weiterentwickelt. Es wird also eine Menge Spaß machen zu sehen, was der Wille und der Ehrgeiz eines Kindes mit der Erfahrung und dem Können eines GOAT anstellen können." Paul kämpft nämlich erst seit 2020. Doch die Leistungen des 27-Jährigen können sich sehen lassen: Sein Rekord liegt bei neun Siegen aus zehn Kämpfen.

Getty Images Mike Tyson, ehemaliger Boxer

Getty Images Jake Paul vor einem Boxkampf im August 2021

