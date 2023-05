Ex-US-Bachelor Colton Underwood und Jordan haben geheiratet!

Sie feiern ihre Liebe! Colton Underwood (31) hatte als Rosenverteiler bei The Bachelor seine Ex-Freundin Cassie Randolph kennengelernt. Doch etwa ein Jahr später outete er sich als schwul, was er auch in einer Dokumentation thematisierte. Im Dezember 2021 verkündete er, vergeben zu sein – einen Monat später kaufte er ein Haus mit seinem Partner Jordan C. Brown. Kurz darauf folgte auch die Verlobung. Nun ist der TV-Star endlich unter der Haube: Colton und Jordan haben sich das Jawort gegeben!

Wie People berichtet, schlossen die beiden am Samstag vor 200 Gästen den Bund für das Leben. Das dreitägige Event in Kalifornien soll am Freitag mit einem Essen im Kreis der Familie und einer Willkommensparty begonnen haben. "Am Tag unserer Zeremonie haben wir eine Poolparty mit Disco-Thema", hatte Colton verraten. Beide Bräutigame trugen maßgefertigte Anzüge von Tom Ford. Wie Hochzeitsfotos zeigen, trug Jordan ein blaues Modell, während sein Angetrauter sich für Dunkelgrün entschieden hatte.

Auch die Familienplanung scheint bei den frisch Vermählten bereits ein Thema zu sein. Gegenüber Us Weekly hatte Colton verraten: "Es gibt in dieser Welt nichts, was ich mehr will, als Kinder großzuziehen." Ein genauer Zeitpunkt stehe noch nicht fest, doch er hatte betont: "Ich bin sehr aufgeregt, wenn es so weit ist."

