Ehekrise ein Thema? J.Lo erwähnt Ben in Interview nebenbei

Die Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll kurz vor dem Aus stehen. Seit einigen Tagen halten sich hartnäckige Gerüchte, dass das Paar auf eine Scheidung zusteuere und der Schauspieler schon ausgezogen sei. Doch in einem Interview in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show erwähnt die Sängerin ihren Gatten ganz nebenbei, als gäbe es all diese Schlagzeilen nicht. "Als ich vor 20 oder 30 Jahren in Hollywood war, habe ich [Barbra Streisand (82)] getroffen. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, ich liebe sie.' Sie wollte sich damals meinen Verlobungsring ansehen, den mir Ben vor Jahren geschenkt hatte", erinnert sich die "On The Floor"-Interpretin an ihre erste Begegnung mit der Oscar-Preisträgerin.

Viel mehr ließ sich J.Lo über ihren Ben aber auch nicht entlocken. Dass aber etwas im Argen liegt, machte erst kürzlich auch ein Insider gegenüber Fox News deutlich. "Die Leute in Bens Umfeld halten sich sehr bedeckt, was sein Privatleben angeht, aber es scheint definitiv etwas im Busch zu sein", erklärte die Quelle. Bereits vor ihrer Ehe soll es immer wieder mal gekriselt haben – so sollen die Musikerin und ihr Liebster über "kleine, alberne Dinge" gestritten haben.

Für das Paar würde damit zum zweiten Mal die Beziehung scheitern. Denn bereits 2001 lernten sich die beiden kennen und lieben. Nur ein Jahr später verlobte sich Bennifer, wie das Pärchen liebevoll von den Fans genannt wird – doch 2004 war dann nach einer Verschiebung der Hochzeit alles aus und vorbei. In der Zwischenzeit fanden beide wieder eine Liebe, heirateten und bekamen Kinder. Seit April 2021 sind die 54-Jährige und der "Gone Girl"-Darsteller erneut ein Paar.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022 in San Marino

