Gewagter Look: Bella Hadid zeigt sich in transparentem Kleid

Bella Hadid (27) zog beim Filmfestival in Cannes mit Sicherheit so einige Blicke auf sich! Für den Red Carpet wählte die US-Amerikanerin ein beiges, transparentes Kleid, ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr! Oder auch: Weniger ist sogar weniger! Denn mit ihrer Robe gewährte Bella den Fotografen und Schaulustigen einige tiefe Einblicke in ihren Brustbereich – vor allem ihre Nippel blitzten immer mal wieder hinter dem durchsichtigen Kleid hervor.

Dass Bella kein Problem mit knapper Kleidung hat, bewies sie schon des Öfteren – so auch vor wenigen Tagen! Den Besuch in Cannes nutzte die 27-Jährige nämlich auch, um einen Nachmittag mit Freunden im berühmten Hotel du Cap-Eden-Roc zu verbringen. In einem blauen Bikini, der den Ansatz ihrer Brust zeigte, hüpfte sie zwischen kühlem Nass und wärmender Sonne hin und her. Der transparente Look auf dem Red Carpet ist für das Model aber auch nichts Neues: Vor drei Jahren präsentierte sich die Schwester von Gigi Hadid (29) bereits in einem noch gewagteren Kleid, das den gesamten Brustbereich aussparte. Ihre Brüste wurden lediglich von einer goldenen Lungenkette bedeckt!

Aber nicht nur Bella präsentierte sich auf dem Filmfestival in einem transparenten Look! Auch Lady Victoria Harvey (47) wählte für den roten Teppich eine Robe, die einen freien Blick auf ihre Unterhose gewährte. Der Intimbereich des ehemaligen It-Girls wurde lediglich durch wenige blätterartige Verzierungen ihres Kleides bedeckt. Ihre blonden Haare toupierte sie am Stirnansatz stark an und band den Rest ihrer Mähne zu einem halb offenen Zopf zusammen.

Getty Images Model Bella Hadid in Cannes, Juli 2021

Getty Images Lady Victoria Hervey beim Cannes Filmfestival 2024

