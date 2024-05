Kein Reality-TV mehr? Cedric Beidinger glücklich bei Polizei

Cedric Beidinger (30) war vor seiner TV-Karriere bei der Bundespolizei tätig. Mittlerweile arbeitet der Realitystar wieder bei der Polizei und gibt nun Updates zu seiner aktuellen zweiten Ausbildung. Im Interview mit Promiflash beim Bild-Renntag verriet der Big Brother-Star, dass er mit seiner momentanen Tätigkeit sehr zufrieden ist: "In der Ausbildung läuft es sehr, sehr gut, ich habe ja schon mal eine gemacht, das ist jetzt die zweite, deswegen kenne ich das Ganze. Mir macht es sehr viel Spaß, ich fühle mich wohl, aber ich bin auch offen für etwas Neues." Könnte es Cedric also zurück ins Reality-TV-Business ziehen? "Früher habe ich wirklich gesagt, Polizei ist das A und O. Jetzt bin ich einfach so, es muss mich erfüllen, das Drumherum muss auch stimmen – das Privatleben, vor allem auch das Berufliche", betonte er.

Müsste Cedric sich zwischen seiner Karriere als Polizeibeamter oder neuen Reality-Formaten entscheiden, wäre seine aktuelle Ausbildung die klare Wahl. Den Formaten rund um Das Sommerhaus der Stars, Temptation Island und Are You The One? will er dennoch nicht vollständig abschwören, wie der 30-Jährige gegenüber Promiflash klarstellte: "Reality-TV ist nichts Langfristiges. Wenn man mir natürlich sagt: 'Hey, du hast noch mehrere Formate, die sicher sind!' – dann würde ich es natürlich machen." In der Vergangenheit hätte er am liebsten bis zur Rente alles durchgeplant, doch wenn sich in den kommenden Wochen oder Monaten neue Chancen ergeben, würde er sie heute nutzen.

Cedric kennen viele bereits aus Formaten wie Ex on the Beach oder Forsthaus Rampensau. Während seiner Laufbahn im Reality-Business lernte er auch seine Ex-Freundin Hanna Annika (26) kennen und lieben. Die beiden waren seit 2022 ein Paar und lebten sogar zusammen – Ende vergangenen Jahres trennten sie sich jedoch. Nach dem Liebes-Aus geht Cedric erst einmal nicht auf Dates, wie er im Promiflash-Interview außerdem offenbarte: "Ich suche etwas Ernstes – deswegen date ich nicht. Vielleicht läuft man sich über den Weg. Man darf das nicht erzwingen, es muss einfach passen."

Instagram / cedricbeidinger "Ex on the Beach"-Star Cedric Beidinger

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Dezember 2022

