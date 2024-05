Liebes-Wirrwarr: Was ist nur bei J.Lo und Ben Affleck los?

Stecken Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) nun in einer Ehekrise oder ist zwischen ihnen doch alles gut? In den vergangenen Tagen hieß es vermehrt aus Insider-Kreisen, dass die Sängerin und der Schauspieler kurz vor der Scheidung stehen sollen. Zudem wurde der Batman-Star sogar ohne seinen Ehering gesehen – außerdem soll er aktuell auch nicht mit J.Lo zusammenwohnen. Am Montag zeigten sie sich dann aber doch plötzlich wieder zusammen. Alle neuesten Updates zum Liebes-Wirrwarr um Bennifer erfahrt ihr im Promiflash-Video!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de