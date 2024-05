Nach Geburtstag: JoJo Siwa schockt mit geschwollenem Auge!

JoJo Siwa feierte vor wenigen Tagen ihre Volljährigkeit in den USA. Zu ihrem 21. Geburtstag ließ der "Dance Mom"-Star es mit einer wilden Feier krachen. Jetzt taucht ein Video von dem Abend auf TikTok auf, das die Sängerin dort teilte. "Es ist mein 21. Geburtstag", sagt sie in dem Clip und fügt hinzu: "Ich bin gerade sturzbetrunken." Im Hintergrund ihres Videos sind viele Schnapsflaschen zu sehen – als die Sängerin vor der Kamera steht, werden Brotstücke nach ihr geworfen. Ihre Freunde kicherten, sie hob das Brot auf und sagte nur: "Hier ist mein Schnapsaufstrich." Dann hielt JoJo ihr angeschwollenes Auge in die Kamera und kommentierte: "Ich habe einen Schlag aufs Auge bekommen – es tut sehr weh, aber es geht mir gut".

Nachdem sie von ihrem Geburtstag bereits Videos auf TikTok gepostet hatte, wurde sie von ihren Fans wegen ihres Alkoholkonsums kritisiert – sie kauften ihr das betrunkene Verhalten nicht ab und vermuteten, sie täuschte es nur vor. Woher ihr angeschwollenes Auge kam, ließ sie unkommentiert. Auch unter ihrem aktuellen Video zweifeln ihre Fans erneut: Ein Follower schrieb unter ihrem Beitrag: "Ich denke nicht, dass das Video echt ist". Ein weiterer kommentierte: "Ich kann mir das einfach nicht anschauen."

Ihren Geburtstag verbrachte die 21-Jährige in Disney World. Das hatte sie schon Wochen vorher in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) angekündigt und konnte es kaum abwarten: "Ich fahre nach Disney World. Es ist mein 21. [Geburtstag], also ein großer! Ja, also werde ich mich in Epcot einmal um die Welt trinken."

