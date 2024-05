Nicole Browns Schwestern sprechen über O.J. Simpsons Tod!

Nicole Browns (✝35) Schwestern Dominique, Tanya und Denise brechen ihr Schweigen bezüglich O.J. Simpsons (✝76) Tod! "Es ist sehr kompliziert", erklärt Dominique gegenüber People. "Das ist eine Person, die schon sehr lange in unserem Leben war und die unsere Familie in den Ruin getrieben hat. Es ist wie das Ende eines Kapitels", fügt Tanya hinzu. Der ehemalige Footballer, der in den 90er Jahren für den Tod von Nicole angeklagt worden war, verstarb im vergangenen Monat an den Folgen von Prostatakrebs.

Im Interview erinnern sich die Schwestern an einige dunkle Momente in O.J.s und Nicoles Ehe zurück. Der Ex-Sportler soll am Abend nach einem Footballspiel gegenüber seiner Frau ausgeflippt sein, weil diese angeblich einem gemeinsamen männlichen Freund auf die Wange geküsst hatte. "Er hatte sie oben im Badezimmer und weinte. Er sagte: 'Du hast mich in Verlegenheit gebracht'", packt Dominique aus. Laut ihnen habe Nicole gehofft, dass ein gemeinsames Baby ihre Ehe retten würde. Stattdessen sollen O.J.s Beschimpfungen aber noch schlimmer geworden sein. "Sie war schwanger, und er nannte sie ein fettes Schwein", schildert Denise.

O.J. und Nicole hatten sich 1985 das Jawort gegeben. Im Laufe ihrer Ehe waren die beiden Eltern einer Tochter namens Sydney sowie eines Sohnes, der auf den Namen Justin hört, geworden. 1992 hatten sich die beiden scheiden lassen. Zwei Jahre später wurde Nicole brutal erstochen. O.J. war daraufhin als Verdächtiger angeklagt worden, wurde schlussendlich jedoch freigesprochen.

Getty Images Nicole Browns Mutter Juditha sowie Nicoles Schwestern Denise und Tanya

FILES/AFP/Getty Nicole Brown, verstorbene Frau von O.J. Simpson

