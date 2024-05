P. Diddy ahnungslos? Ex Cassie hatte das Überwachungsvideo

Vor wenigen Tagen gelangte ein verstörendes Video an die Öffentlichkeit – in der Aufnahme verprügelt P. Diddy (54) seine damalige Freundin Cassie Ventura (37) schwer und zieht sie durch den Flur eines Hotels. Bereits im November 2023 hatte die Sängerin eine Klage gegen den Rapper eingereicht und ihn unter anderem beschuldigt, dem Intercontinental Hotel, in dem der Vorfall stattfand, 46.000 Euro für das schreckliche Video bezahlt zu haben. Nun äußerte sich P. Diddys ehemaliger Sicherheitschef Roger Bonds bei "Piers Morgan Uncensored" zu den Vorfällen und meint, dass der Musiker nicht wusste, dass Cassie die Hotelaufnahmen ebenfalls erhalten habe. "Er wusste, dass diese Kameras da waren, wissen Sie? Aber natürlich kam er, wie wir gehört haben, zurück ins Hotel und bezahlte dafür, das Filmmaterial zu bekommen. Aber er wusste nicht, dass Cassie in ihrer Klage sagte, dass auch sie eine Kopie des Filmmaterials bekam."

In dem Interview erzählt Roger ebenfalls, dass er mehrfach gesehen habe, wie Diddy gegenüber seinen Ex-Freundinnen Cassie und Kim Porter (✝47) handgreiflich wurde. Der Musiker meldete sich mittlerweile auf Instagram zu Wort und entschuldigte sich für sein Verhalten. Roger kauft ihm das allerdings nicht ab: "Er treibt dieselben Spielchen. Er hat Cassies Namen in dieser Entschuldigung nie erwähnt, also hat er sich meiner Meinung nach nicht genug gedemütigt. Ich denke, er hat gesagt, was die Leute hören wollten, nicht, was er fühlte." Laut Diddys Ex-Mitarbeiter habe der Plattenproduzent ein "Gott-Syndrom".

Inzwischen meldete sich mit dem Model Crystal McKinney eine weitere Frau und verklagte den "Coming Home"-Interpreten wegen sexuellem Missbrauch. 2023 soll er das Model in seinem Studio in New York City mit Alkohol abgefüllt und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Diddy habe sie ungefragt geküsst und zu Oralsex gezwungen.

Frederick M. Brown/Getty Images Kim Porter und Diddy im Juni 2006

Getty Images P. Diddy, Musiker

