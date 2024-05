Sexuell belästigt: P. Diddy wird von einem Model verklagt

Die Negativ-Schlagzeilen um P. Diddy (54) reißen einfach nicht ab. Der Rapper muss sich nun mit dem nächsten Skandal auseinandersetzen, denn Model Crystal McKinney verklagt den "I'll Be Missing You"-Interpreten. Der Vorwurf? Der 54-Jährige soll die Beauty 2003 in seinem Studio in New York City unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben. Das geht unter anderem aus Gerichtsdokumenten hervor, die E! News vorliegen. Sean Love Combs, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, soll Crystal damals eine große Karriere versprochen haben.

Alles begann damit, dass das Model zu einem Abendessen im Rahmen der Fashion Week im Cipriani Downtown eingeladen wurde. Dafür sollte die damals 22-Jährige aber ihr gesamtes Äußere verändern, um dem Produzenten zu gefallen. Aus den Dokumenten geht weiter hervor, dass P. Diddy der Laufstegschönheit angeblich versprach, "eines Tages groß rauszukommen" und sie später zu sich in sein Studio einlud, um "sie besser kennenzulernen". In seinem Studio soll Crystal dann mit Alkohol abgefüllt und zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. So hat der Rapper die Beauty angeblich ungefragt geküsst und sie zu Oralsex gezwungen. Crystal fordere nun Schadensersatz und Strafschadensersatz, die Übernahme ihrer Anwaltsgebühren und -kosten sowie ein Verfahren vor einem Geschworenengericht.

Das ist aktuell nicht die einzige Anschuldigung, mit der der Rapper zu kämpfen hat. Denn erst vor wenigen Tagen ist ein schockierender Clip aufgetaucht, in dem er seine damalige Freundin Cassie (37) attackiert, zu Boden schmeißt und sie heftig tritt. Trotz eines Entschuldigungsvideos kaufen ihm viele die Reue nicht ab – nicht mal sein ehemaliger Bodyguard Roger Bonds. "Ich denke, er hat gesagt, was die Leute hören wollten, nicht, was er fühlte", erklärte Roger in der Show "Uncensored".

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de