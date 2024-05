So emotional war Moment der Krebsdiagnose für Olivia Munn

Olivia Munn (43) gibt weitere Details über ihren Kampf gegen den Brustkrebs preis. Zu Gast in der "The Kelly Clarkson Show" erinnert sich die Schauspielerin an den Moment zurück, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie unter der tückischen Krankheit leide. Der Arzt habe damals zu ihr gesagt: "Ich wollte, dass Sie zu mir in die Praxis kommen, weil ich Ihnen in die Augen schauen und Ihnen sagen wollte, dass Sie zu jung sind, um so viel Krebs in der Brust zu haben." Aus diesem Grund habe ihr der Mediziner dazu geraten, möglichst schnell zu handeln.

Vor der Diagnose habe Olivia zahlreiche Tests und Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen. Trotz eines erst negativ ausgefallenen Brustkrebsgen-Test hatte ein Gynäkologe der New Girl-Bekanntheit empfohlen, einen weiteren Risikotest zu machen. Nachdem dieser positiv ausgefallen war, hatte sich der Filmstar einer MRT-Untersuchung unterzogen. Diese war ebenfalls auffällig, sodass ein Ultraschall durchgeführt worden war, der schlussendlich ergeben hatte, dass sich in Olivias rechter Brust Krebs gebildet hat. Es folgte eine doppelte Mastektomie. Außerdem ließ sie sich die Gebärmutter, die Eileiter und die Eierstöcke entfernen.

Die größte Stütze in dieser schweren Zeit ist für Olivia ihr Sohn Malcolm. Vor wenigen Wochen teilte die "X-Men: Apocalypse"-Darstellerin ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie mit dem Zweijährigen herumalbert. Dazu schrieb sie: "Das war im letzten Sommer, als ich bereits drei Operationen hinter mir hatte und die Genesung psychisch und physisch ziemlich hart war. Die kleinsten, albernsten Momente wie dieser haben mich jedes Mal wieder aufgemuntert. Mein Malcolm."

