So sind Serkan und Samira Yavuz' Nächte mit zwei Kindern!

Serkan (31) und Samira Yavuz (30) ziehen ein Zwischenfazit – seit rund zwei Wochen sind die Realitystars nun zu viert. Nachdem 2022 ihre Tochter Nova Skye Sya zur Welt gekommen ist, macht jetzt Baby Valea Yaël Roya das Familienglück perfekt. Doch aller Anfang ist schwer und besonders in puncto Schlaf muss das Paar derzeit zurückstecken. Denn: Die ganze Familie Yavuz schläft in einem Bett! "Valea ist so genügsam, ich glaube, die könnte die ganze Nacht einfach schlafen. Aber ich strecke ihr dann zwischendurch mal meine Brust ins Gesicht, weil die dann steinhart ist und gefühlt drei Babys ernähren könnte", erzählt die Zweifach-Mama im "Badass Reality"-Podcast. Doch Serkan und Nova lassen sich davon wohl nicht beirren. "Seitdem Valea da ist, schläft Nova wie ein Stein", freut sich Samira.

Serkan stimmt ihr zu: "Egal, wer gerade am Schreien oder Machen oder Tun ist, da passiert bei dem anderen nichts." Am Tag hingegen sei die Situation eine ganz andere. Nova mache derzeit eine schwierige Phase durch und setze dabei ihren Eltern mit ihrer lauten, trotzigen Art ganz schön zu. "Ich nenne das Kind beim Namen: Teilweise nervt es mich so extrem", gesteht der Realitystar. Alles sei derzeit eine Diskussion und da Samira zumeist mit dem Neugeborenen beschäftigt sei, bleibe viel an ihm hängen. Serkan seufzt: "Sie steht auf und dann schreit sie erst mal, dann weint sie erst mal..."

Auch Samira scheint die Doppelbelastung mit zwei Kids nicht so leicht zu fallen. "Nova klettert permanent auf mir herum und mir tut es so leid, dass ich gerade nicht für sie da sein kann", erklärte sie vor wenigen Tagen bekümmert auf Instagram. Umso dankbarer sei sie für Serkan und auch ihre Mutter, die die beiden derzeit tatkräftig unterstützt.

