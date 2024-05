Autopsie bestätigt: Daran starb K-Pop-Star Park Bo Ram (†30)

Am 11. April starb Park Bo Ram (✝30) völlig überraschend. Die K-Pop-Sängerin wurde bewusstlos in dem Haus eines Freundes aufgefunden. Bisher war nicht klar, warum sie so plötzlich aus dem Leben schied. Nun wurden jedoch die Autopsie-Ergebnisse veröffentlicht. Laut dem Namyang Police Department starb Bo Ram an einer akuten Alkoholvergiftung. Zudem litt sie vor ihrem Tod offenbar an einer Fettlebererkrankung sowie an einer fokalen Leberläsion.

Weitere mögliche Ursachen für Bo Rams Tod, wie beispielsweise Drogenmissbrauch, konnten während der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Sängerin wurde nur 30 Jahre alt. "Park Bo Ram hat uns am späten Abend des 11. Aprils plötzlich verlassen. Wir sind zutiefst betrübt, dass wir ihren Fans diese plötzliche Nachricht überbringen müssen", hatte es damals in einem offiziellen Statement geheißen, in dem ihr Tod bekannt gegeben wurde.

Bo Ram hatte sich zu ihren Lebzeiten in der Musikbranche einen Namen gemacht. 2014 gelang ihr mit ihrem Song "Beautiful" der große Durchbruch. 2024 feierte sie zudem ihr bereits zehnjähriges Bühnenjubiläum. Bei ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Fans hinterlässt sie eine große Lücke.

Park Bo Ram im Februar 2024

Park Bo Ram, südkoreanische Sängerin

