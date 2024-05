Es ist ernst! Diese Tänze performen "Let's Dance"-Finalisten

Das große Let's Dance-Finale steht bevor. Die drei verbliebenen Kandidaten sind Choreograf Detlef D! Soost (53), Moderatorin Jana Wosnitza (30) und Sänger Gabriel Kelly (22). Via Instagram gibt RTL nun bekannt, welche Tänze die Promis mit ihren Profis zum Besten geben werden. Diesmal sind die Performances in drei Kategorien eingeteilt: Als Jurytanz werden Detlef und Ekaterina Leonova (37) den langsamen Walzer tanzen. Jana versucht sich zusammen mit Vadim Garbuzov (37) an der Rumba. Und auch bei Gabriel und Malika Dzumaev (33) wird es wild, denn sie widmen sich dem Samba. Danach wird es richtig persönlich, denn die Paare dürfen ihren Lieblingstanz wählen. So performen Detlef und Ekat den Samba, Jana und Vadim fegen mit einem Quickstep über das Parkett und Gabriel und Malika legen einen Tango hin.

Doch das ist noch nicht alles. Bevor der Gewinner gekürt wird, müssen sich die Kandidaten noch dem Final-Freestyle stellen. Wie genau dieser choreografisch aussieht, ist noch nicht klar. Dafür gibt es drei spannende Mottos. Detlef und Ekat müssen zum Thema "Men in Black" performen. Bei Gabriel und Malika hingegen wird es etwas romantischer – sie tanzen zu dem Motto "Romeo und Julia". Vadim und Janas Thema ist hingegen etwas weiter gefächert: Sie tanzen unter dem Stichwort Beyoncé (42). Die Fans scheinen es gar nicht erwarten zu können, denn die drei Finalisten werden sich sicher ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In den Kommentaren wird allerdings deutlich, dass viele besonders Jana die Daumen drücken.

Im Halbfinale vergangene Woche wurde es bei der Entscheidung schon mal spannend. Am wenigsten Stimmen bekamen Influencerin Ann-Kathrin Bendixen und ihr Partner Valentin Lusin (37). Nachdem die beiden eigentlich schon ausgeschieden waren, durften die beiden aufgrund des Ausstiegs von Tony Bauer (28) nachrücken – und schafften es bis auf Platz vier. "Ich wollte mich noch einmal bedanken für diese wahnsinnig krasse Zeit. Vierter Platz bei 'Let's Dance', das ist doch unfassbar", wandte die Weltenbummlerin sich nach dem Exit im Netz an ihre Fans.

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance"

Getty Images Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

