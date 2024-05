Flop? Das halten die Sommerhaus-Gewinner 2023 vom neuen Cast

Samira (30) und Serkan Yavuz (31) setzten sich im vergangenen Jahr im Sommerhaus der Stars gegen alle anderen Paare durch und schnappten sich den Sieg. In einer neuen Folge ihres "Badass Reality"-Podcasts verraten die beiden nun, wie sie den diesjährigen Cast finden. "Ich muss ganz klar sagen, für mich ist der neue Cast echt nicht berauschend. [...] Der haut mich nicht vom Hocker", stellt der Kampf der Realitystars-Gewinner klar. Seine Frau schließt sich an und findet: "Es ist halt ein krasser Reality-Cast." Laut ihnen habe die letzte Staffel mehr "polarisiert".

Nichtsdestotrotz haben die zweifachen Eltern offenbar ein Paar, auf das sie sich besonders freuen: Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34). "Da weiß ich auf jeden Fall, was die mitbringen. Da wird definitiv Unterhaltung da sein – das wird wahrscheinlich drüber sein, was die beiden machen, aber ich mag die beiden", meint Serkan. Samira sieht das Ganze ähnlich: "Also Sam wird ja sowas von für Show sorgen. Der wird da seine Sprüche klopfen und sein Fett wegbekommen [...]."

Seit rund einer Woche steht fest, welche prominenten Paare in diesem Jahr um den Titel "Promipaar 2024" kämpfen. Neben Sam Dylan und Rafi Rachek ziehen auch Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt sowie Umut Tekin (26) und Emma Fernlund auf den Bauernhof in Bocholt – ebenso wie Theresia Fischer (32) mit Stefan Kleiser und Sarah Kern (55) mit Tobias Pankow. Damit aber noch nicht genug: Gloria Glumac (31) und ihr Freund Michael, Tessa Bergmeier (34) und ihr Partner Jakob sowie Alessia Herren (22) und ihr Can sind ebenfalls im Rennen. Ein Starttermin ist aktuell noch nicht bekannt.

