Im Wow-Look: Diese Stars glänzen in Cannes um die Wette!

Wow-Auftritt durch und durch! Bei der diesjährigen Gala der "Knights of Charity" beim Filmfestival in Cannes sorgten vor allem drei Damen für Aufsehen: Heidi Klum (50), Barbara Palvin (30) und Isabeli Fontana (40) zogen in ihren atemberaubenden Looks alle Blicke auf sich. Der deutsche ehemalige Victoria's Secret-Engel begrüßte die Gäste des Abends in einer bodenlangen weißen Robe mit glitzernden Diamant-Details. Mit einem tiefen Ausschnitt und freier Taille setzte sie ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene. Das Haar trug Heidi elegant gewellt über ihre Schultern.

Auch das ungarische Supermodel konnte mit einem glamourösen Look punkten. Barbara trug ein Kleid im 1920er-Jahre-Look: figurbetont, weiter Ausschnitt, mit schimmernden Fransen verziert. Dazu trug sie ein Paar spitze High Heels mit Schleife, verzichtete auf Schmuck – abgesehen von ihrem Ehering – und stylte ihre braune Mähne zu einem Messy Bun. Isabeli faszinierte die Anwesenden in einem dreifarbigen Abendkleid im Meerjungfrauen-Schnitt. Das Dekolleté der Beauty war in eine güldene Korsage gehüllt, Taille und Hüfte in Weiß und der Rock des Kleides in Schwarz. Mit abgestimmten Ohrringen und einer lässig fallenden Frisur rundete sie ihren Look ab.

Neben Heidi, der Frau von Dylan Sprouse (31) und der Brasilianerin waren weitere Schönheiten anwesend, die sich für ihren Auftritt in Schale geworfen hatten. Toni Garrn (31) zeigte sich in einem schulterfreien schwarzen Kleid mit ausgestellter Taille. Musiker Robin Thicke (47) kam in einem cremefarbenen Anzug mit dezenter Musterung, farblich passenden Boots und schwarzer Sonnenbrille. Und auch die britischen Royals waren vertreten: Sarah Ferguson (64), die Ex-Frau von Prinz Andrew (64), präsentierte sich in einem glitzernden Perlenkleid in Grün.

Anzeige Anzeige

Dave Bedrosian / Future Image Heidi Klum, 2024 in Cannes

Anzeige Anzeige

ActionPress, Timm, Michael Barbara Palvin, ungarisches Supermodel

Anzeige Anzeige

Dave Bedrosian / Future Image Toni Garrn, Supermodel

Dave Bedrosian / Future Image Robin Thicke mit seiner Freundin April Love Geary in Cannes 2024

Timm, Michael Isabeli Fontana und Sarah Ferguson

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Heidis Look für die "Knights of Charity"-Gala? Sie sah wie immer einfach super aus! Ich finde den Look für die Veranstaltung nicht wirklich passend... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de