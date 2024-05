Nach der EM ist Schluss: Toni Kroos beendet seine Karriere!

Ein ganz Großer tritt bald ab! Im Juni startet die Fußball-EM in Deutschland. Und zum Kader von Julian Nagelsmann gehört auch er – Toni Kroos (34). Doch das Turnier wird nicht nur als DFB-Star sein letztes sein. Denn der Profi-Kicker macht ganz mit dem Fußball Schluss. "Ich habe sehr, sehr lang darüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen [...] und wer eins plus eins zusammenzählen kann, der weiß, dass meine letzte Saison auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss mit Real, Schluss mit Fußball", verkündet Toni in seinem Podcast "Einfach mal Luppen".



