Nacktshooting sorgt für riesigen Stress bei den GNTM-Models

Endlich ist es wieder so weit: Das Nacktshooting steht an! Wie jedes Jahr mussten die Models der aktuellen Staffel GNTM heute blankziehen. Modelmama Heidi Klum (50) hat sich dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht: durchsichtige Regenmäntel als einziges Kleidungsstück! Dazu kamen Wind- und Regenmaschinen, die das Fotoshooting in eine echte Challenge verwandelten. Das sorgte bei vielen Models für Stress. Besonders Kadidja haderte, wie sie erklärte: "Ich habe sehr viel Respekt vor der Challenge. Meine Familie wird mich nackt im Fernsehen sehen. Ich bin das Küken meiner Familie und gerade meine Eltern wollen mich immer so beschützen." Im Einzelinterview vor dem Shooting brach die Schönheit vor Stress sogar in Tränen aus!

Für die Fans der Show ist die Sorge der Models eher unbegründet. Auf X schreibt einer: "Wie sich alle Sorgen machen, nackt im Fernsehen gesehen zu werden, obwohl doch das halbe Bild einfach verpixelt wird." Ein anderer kommentierte: "Selbst am Set wird man ja nur die hautfarbene Unterwäsche sehen. Prüdes Amiland!" Allerdings schien die Aufregung der Nachwuchsmodels diesmal tatsächlich berechtigt! Zumindest im Fall von Linus. Denn dank des ganzen Wassers löste sich der Kleber seines Höschens! Mitten im Shooting stand er auf einmal ohne Bedeckung da, woraufhin Heidi auch gleich erschrocken rief: "Oh nein! Die Hose ist weg!" Trotzdem holte sich der Berliner auch jede Menge Lob ab!

Für viele Models lief es richtig gut! Jermaine wurde von Heidi in den höchsten Tönen gelobt. "Das gefällt mir sehr gut. Der macht das ja sogar besser als Linus!", freute sie sich. Auch Lea, Fabienne und Armin lieferten ab! Kadidja musste sich allerdings viel Kritik anhören. "Sie hat es einfach nicht. Sie sah aus, als wäre ihr kalt. Ihr Gesicht war nicht intensiv", meinte Heidi während des Shootings zu Rankin. Auch Marvin schien nicht richtig überzeugen zu können. "Die Leichtigkeit hat mir gefehlt. Man sieht dir an, dass du dich nicht wohlfühlst", lautete das Urteil des Supermodels.

Kadidja, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Linus Weber

