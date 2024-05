Thomas Müller und Lisa trotzen Krisengerüchten bei Konzert!

Es scheint so, als sei zwischen Thomas Müller (34) und seiner Frau Lisa (34) wirklich alles gut! Anfang des Monats fingen die Gerüchte an zu brodeln, dass es bei dem Paar kriselt, doch mit gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit bringen sie diese immer weiter ins Wanken. So auch jetzt: Die beiden zeigen sich bei einem Konzert des Rappers Apache 207 (26)! Wie AZ berichtet, sollen die Sportler sich zu ihren Plätzen geschlichen haben, nachdem das Saallicht bereits aus war – vermutlich, um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Danach waren die beiden beim Kuscheln und Tanzen zu beobachten und wirkten sehr verliebt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Ehepaar nach den Krisengerüchten zusammen zeigt. Erst kürzlich unterstützte der Fußballer seine Liebste bei einem ihrer Reitturniere und feuerte sie dort ordentlich an. Außerdem machte Thomas gegenüber Bunte deutlich, dass kein Grund zur Sorge besteht. "Ja, es ist alles okay", antwortete er auf die Frage, ob "zwischen ihm und seiner Ehefrau alles in Ordnung sei".

Auch wenn Thomas und Lisa immer als echtes Traumpaar galten, war es die 34-Jährige, die für die Spekulationen sorgte. Ganz plötzlich verschwanden nämlich sämtliche Pärchenfotos von ihrer Instagram-Seite. Zudem entfolgte sie ihrem Mann – und ist bis heute nicht in seiner Follower-Liste zu entdecken. Auf dem Social-Media-Profil des Kickers sieht es dafür anders aus: Er folgt seiner Frau nach wie vor und die gemeinsamen Bilder sind ebenfalls weiterhin vorzufinden.

Anzeige Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Lisa und Thomas Müller bei der Weltpremiere von der Apassionata-Show "Equila" in München 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, der gemeinsame Konzertbesuch zeigt, dass zwischen Thomas und Lisa alles gut ist? Ja, auf mich wirkt es so, als seien sie so verliebt wie eh und je. Nein, ich finde das Löschen der Pärchenfotos weiterhin verdächtig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de