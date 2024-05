Werden Justin und Hailey Bieber ihr Kind etwa Emory nennen?

Erst letztens offenbarten Justin und Hailey Bieber (27) der Öffentlichkeit, dass sie Eltern werden. Seitdem fordern viele Menschen das Model dazu auf, ihr Kind Emory zu nennen: "Hailey sollte ihr Kind Emory nennen, nur so zum Spaß", schreibt beispielsweise ein User auf X. Eine andere Person meint: "Wäre es nicht lustig, wenn Hailey ihr Kind Emory nennen würde?" Doch warum fänden es die Menschen so witzig, wenn die Tochter von Alec Baldwin (66) ihr Kind ausgerechnet Emory nennen würde?

Auf einer Veranstaltung im Jahr 2010 verriet Selena Gomez (31), die damals noch mit Justin in einer Beziehung war, dass Emory der Traumname ihres zukünftigen Kindes wäre: "Ich mag Emory. Das ist Emory. Füge den Nachnamen meines Mannes ein. Emory Bieber." Während einige den Vorschlag lustig finden, gibt es andere, denen das so gar nicht gefällt. So schreibt ein treuer Selena-Fan: "Ich schwöre bei Jesus, wenn Hailey Bieber ein Mädchen bekommt und sie wirklich den Namen Emory wählt, anstatt irgendeinen anderen Babynamen, den sie benutzen kann – Gott lässt mich sie besser nie treffen, denn ich werde Selena einen Gefallen tun."

Wie Hailey und Justin ihr zukünftiges Kind wirklich nennen werden, ist noch nicht bekannt. Was dafür bekannt ist: Das Ehepaar ist so glücklich wie noch nie. Ein Insider verriet gegenüber Entertainment Tonight: "Hailey und Justin freuen sich darauf, endlich eine eigene Familie zu haben. Sie freuen sich darauf, sich näherzukommen, gemeinsam zu lernen und diese schöne Erfahrung miteinander zu teilen."

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger, und Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fändet ihr es, wenn Justin und Hailey Bieber ihr Kind Emory nennen? Ich fände es gut! Der Name ist richtig schön. Ich fände es blöd, Selena gegenüber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de