Bilder gelöscht: Was ist bei MGK und Megan Fox wieder los?

Das ist ein drastischer Schritt! Megan Fox (38) löscht all ihre Beiträge auf Instagram, darunter die ganzen gemeinsamen Pärchenbilder mit Machine Gun Kelly (34). Damit setzt die "Transformers"-Schauspielerin ein Statement. Immer wieder wird bei den beiden über eine mögliche Trennung spekuliert, nachdem sie im vergangenen Jahr ihre Verlobung auflösten und ihre Hochzeit absagten. Nun ein weiterer Hinweis auf eine Krise: All ihre Bilder sind weg, die Schauspielerin folgt niemandem mehr. Unter ihren knapp 22 Millionen Followern ist der Musiker allerdings noch zu finden.

Dass Megan ihre Beiträge auf der Plattform löscht oder entfolgt, ist nicht das erste Mal! Bereits im vergangenen Februar erweckte die 38-Jährige bei ihren Fans damit großes Aufsehen. Ihre Follower stellten zahlreiche Theorien auf, nachdem sie ihren Ex-Verlobten auch auf Social Media entfolgte und kryptische Liederzeilen auf Instagram teilte. "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, es ist alles in deinem Atem", zitierte Megan unter ihrem Bild. Die Zeilen stammen aus einem Lied von Beyoncé (42), das von der Untreue von Jay-Z (54) handelte. Ein weiterer Hinweis?

Machine Gun Kelly und die "Transformers"-Schauspielerin sind bereits seit 2020 ein Paar. In den vergangenen Wochen sorgten die beiden aber immer wieder für Trennungsspekulationen. Gemeinsame Auftritte sprachen dann wieder für eine Beziehung. Erst vor einem Monat wurden sie zusammen bei dem Stagecoach-Festival von Fans entdeckt, wie die TMZ berichtete. Dabei tanzten sie eng umschlungen – keinerlei Anzeichen auf eine Trennung. Megan äußerte sich nur sehr vage zu den Vermutungen im Podcast "Call Her Daddy": "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Megan hat all ihre Bilder wegen einer Krise gelöscht? Ja, es sieht total danach aus! Nee, das muss doch nichts heißen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de