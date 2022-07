Konzert in Deutschland: Die Fans belagern Lady Gagas Hotel!

Lady Gaga (36) versetzt Düsseldorf in einen Ausnahmezustand! Die Sängerin tourt in diesem Sommer mit den Shows zu ihrem neuen Album "Chromatica" durch die ganze Welt und wird insgesamt 17 Stadien mit ihrer spektakulären Live-Show füllen. Den Auftakt zu der Tour bietet tatsächlich Deutschland – dort tritt die Musikerin an diesen Sonntag in Düsseldorf aus. Schon jetzt drehen die deutschen Fans deswegen durch!

Wie B.Z. berichtet, belagern Hunderte Fans das Hotel, in dem Lady Gaga untergekommen sein soll – nur, um einen kurzen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Dafür warten sie stundenlang auf der Straße und versuchen, die Künstlerin mit Gesang auf sich aufmerksam zu machen. Bis jetzt ist das aber noch erfolglos, sie hat sich noch nicht gezeigt – soll allerdings schon in der Stadt sein, um in der Arena bereits zu proben. Die Polizei bewacht das Luxushotel am Kö bereits und versucht, die Lage zu kontrollieren.

Lady Gaga ist zum ersten Mal seit drei Jahren wieder für ein Konzert in Deutschland, 2018 trat sie in Hamburg auf. In der letzten Zeit konzentrierte sie sich nämlich mehr auf ihre Schauspielkarriere und spielte zum Beispiel die Hauptrolle in House of Gucci.

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys 2022

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

