Emma Corrin zeigt selbstbewusst Achselhaare auf Magazincover

Emma Corrin zeigt sich ganz selbstbewusst auf dem Cover der Harper’s Bazaar! Wie auf dem Foto, welches das Magazin auf Instagram teilt, zu sehen ist, posiert der Filmstar in einem knappen Zweiteiler lässig vor der Kamera. Dabei hält sie eine Hand über ihren Kopf. Somit fällt der Blick jedoch auf eine ganz bestimmte Körperstelle: Emma präsentiert stolz die behaarten Achseln!

Für das Selbstbewusstsein bekommt Emma viele positive Kommentare. "Ich finde es mega, dass du dich so zeigst! Viele sollten sich ein Beispiel an dir nehmen", kommentiert zum Beispiel ein begeisterter User. "Toll, dass du dich das traust, obwohl viele immer schief gucken, wenn man seine Achseln nicht rasiert", lobt auch ein weiterer Fan. Es gibt jedoch auch negative Stimmen: "Rasier dich bitte...es geht nicht um Menschenrechte...es geht um Selbsthygiene", meint etwa ein Kritiker. "Ich verstehe nicht, was dieser Trend mit den behaarten Achseln soll", pflichtet ein weiterer Nutzer bei.

Emma steht bereits seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Unter anderem spielte der Filmstar in Produktionen wie "My Policeman", The Crown oder "Lady Chatterley's Lover". Auch privat läuft es für Emma toll. Seit geraumer Zeit ist die Leinwandgröße mit dem Schauspieler Rami Malek (43) zusammen. Erst im Februar zeigten sich die beiden turtelnd bei den BAFTA Awards.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Corrin, Schauspieltalent

Anzeige Anzeige

Aissaoui Nacer / BACKGRID Rami Malek und Emma Corrin im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Emma Corrin sich so selbstbewusst mit Achselhaaren zeigt? Ich finde es toll, es sind schließlich auch nur Haare! Na ja, ich finde das nicht so toll... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de