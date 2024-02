Total verliebt: Rami Malek und Emma turteln bei den BAFTAs!

Wie frisch verliebt! Rami Malek (42) und Emma Corrin turteln seit Sommer letzten Jahres miteinander. Anfangs war unklar, ob die beiden Schauspieler offiziell ein Paar sind, da sie nur von Paparazzi miteinander gesichtet wurden. Außerdem war von einer Trennung des "Bohemian Rhapsody"-Schauspielers von seiner Ex-Freundin Lucy Boynton (30) noch nicht die Rede. Inzwischen zeigt sich das neue Paar aber auch auf Events miteinander. Jetzt kuscheln Rami und Emma ganz verliebt bei den BAFTA Awards!

Während des Dinners nach der Preisverleihung strahlten die zwei Hollywoodstars vor Glück. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, hat Rami einen Arm um Emmas Schulter gelegt und grinst, während sich der The Crown-Star lächelnd zu ihm dreht. Bei ihren Outfits scheinen sich die beiden abgesprochen zu haben: Der "Oppenheimer"-Nebendarsteller trägt einen dunkelblauen Anzug unter einem schwarzen Mantel. Emma zeigt sich in einem bauchfreien schwarzen Oberteil und einem schwarzen durchscheinenden Rock. Als Hingucker dienen zwei blaue Schleifen an Emmas Hüfte sowie ein Gesichtsschmuck in Netzoptik.

Für Rami war es ein rundum gelungener Abend. Er war zwar nicht als Schauspieler nominiert, aber sein Film "Oppenheimer" ging als Gewinner des Abends hervor. Unter anderem erhielt das historische Drama den Preis für den "Besten Film", die "Beste Regie" und den "Besten Hauptdarsteller".

Anzeige

Getty Images Rami Malek, BAFTA Awards 2024

Anzeige

Getty Images Emma Corrin, BAFTA Awards 2024

Anzeige

Getty Images Emma Corrin und Rami Malek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de