"Make Love, Fake Love"-Exit: Ihn erwischt es als Nächstes!

Die Single-Lady Antonia Hemmer (24) muss sich in der achten Folge der Realityshow Make Love, Fake Love abermals von einem Kandidaten verabschieden. Zur Hilfe hat sie dieses Mal ihren Vater, der ihr bei der Entscheidung tatkräftig zur Seite steht und sie unterstützt. Moderatorin Janine Ullmann teasert den Auszug als einen "Deluxe-Showdown" an. Die Influencerin entscheidet sich letzten Endes für Kandidat Angelo. "Wir hatten in den letzten Tagen nicht wirklich den Draht zueinander und es hat sich nicht wirklich etwas daraus entwickelt. Außer vielleicht eine Freundschaft", begründet die Single-Lady ihre Entscheidung. Angelo sei kein Mann, der in ihr "irgendwie Feuer entfacht" habe, weshalb sie sich gegen den 24-Jährigen entschieden habe. Dennoch sei er ein "lieber Kerl".

Doch ist der Ulmer wirklich Single? Hinter den Türen erscheint der berühmt-berüchtigte Durchgang, durch welchen die Partnerinnen der vergebenen Kandidaten treten. Dieses Mal bleibt der Gang jedoch leer. Antonia schickt wieder einen Single-Mann nach Hause. Antonias Vater sei sich sogar sicher gewesen, dass es sich bei dem Studenten um einen Single-Mann handeln müsse. Dennoch habe die 24-Jährige bei ihm "nichts gespürt" und sich dementsprechend gegen ihn entschieden. Angelo selbst scheint geschockt von Antonias Entscheidung zu sein. "Aus meinem Gesicht kannst du gerade Enttäuschung lesen", sagt er im Interview, während er versucht, die Entscheidung zu verarbeiten.

Bereits in der vorherigen Woche musste Antonia eine Entscheidung treffen! Gleich drei Männer mussten die Villa verlassen. Ihre Wahl fiel auf den Single-Mann Christian und die vergebenen Boys Tobi und Orkan. Mit Angelos Exit hat Antonia bereits drei Single-Männer aus dem Wettbewerb um ihr Herz geworfen. Somit hat sie ihre Chance verkleinert, bei der finalen Entscheidung nicht an einen vergebenen Kandidaten zu geraten.

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas, RTL / Pervin Inan-Serttas Angelo "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Angelo single ist? Ja, auf jeden Fall! Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de