Sportler-Ex: Max Verstappens Freundin ist keine Unbekannte

Bei Max Verstappen (26) läuft es beruflich und privat super! Der Niederländer konnte sich bei der Formel 1 schon einige Titel schnappen. Auch privat hat er sein großes Los gezogen: Kelly Piquet (35) ist die Frau an seiner Seite – doch die ist keine Unbekannte. Das Model ist die Tochter des früheren Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet und die Ex von Daniil Kwjat, der auch für Red Bull fuhr. Mit ihm hat Kelly sogar eine gemeinsame Tochter. Fünf Monate nach der Geburt der kleinen Penelope trennte sich das Paar allerdings.

Im Jahr 2020 verliebte sich Kelly schließlich in Max – erst ein Jahr später machten die Turteltauben ihre Beziehung öffentlich. In einem Instagram-Beitrag machten sie ihre Liebe offiziell. Doch damals waren nicht alle Fans von den süßen Neuigkeiten begeistert. "Erst nahm er seinen Platz, jetzt sein Mädchen" und "Max hat den 'Bro Code' gebrochen", schrieben zwei Nutzer.

Kelly ist die Tochter eines Rennfahrers und eines Models. Sie trat in die Fußstapfen ihrer Mama Sylvia Tamsma und schaffte es im Februar 2023 auf das Cover der niederländischen Vogue. Im Interview schwärmte sie von ihrer Beziehung mit Max: "Was ich wirklich mag, ist, dass er weiß, was er will und keine Angst hat, es zu sagen. Er ist selbstbewusst und nicht an Ruhm oder materiellen Dingen interessiert." Kelly und Max hätten viele Gemeinsamkeiten und seien beide Lebenskünstler.

Getty Images Kelly Piquet, Model

Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen nach seinem WM-Triumph 2021

