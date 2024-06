GNTM-Siegerin Lea war schon 2017 dabei: Woran scheiterte es?

Für die Germany's Next Topmodel-Siegerin Lea Oude war es nicht das erste Mal, dass sie an der Castingshow teilnahm. Vor sieben Jahren war sie als Kandidatin dabei – doch flog bereits in der ersten Runde raus. Bei der Pressekonferenz nach dem Finale am vergangenen Donnerstag, bei der Promiflash anwesend war, erzählt Lea, was dieses Mal anders war: "Zu dem Zeitpunkt damals war ich frisch 17 geworden. Ich war noch nicht bei mir selbst, ich war in der Abiturzeit und eigentlich hatte ich ganz andere Sachen im Kopf." Jetzt sei die GNTM-Siegerin "selbstbewusster an die Sache rangegangen" – und es hat sich gelohnt!

Auf die Frage, was bei ihrer damaligen Teilnahme nicht so gut geklappt habe, offenbart Lea: "Mit der Kamera zu sprechen war schwer. Doch wenn man bei sich bleibt, ist das relativ einfach. Das habe ich damals noch nicht hinbekommen. Aber trotzdem habe ich den Traum nicht aufgegeben und habe mich dann nochmal beworben." In einem Video, das bei TikTok geteilt wurde, sieht man den deutlichen Unterschied zu früher. Mit ihrer langen braunen Mähne wirkte sie sehr schüchtern.

Auch die Zweitplatzierte Xenia Tsilikova ist bereits zum zweiten Mal dabei gewesen: 2018 war auch sie mit jungen 17 Jahren in der ersten Folge rausgeflogen, wie sie bereits auf Instagram erklärte. Die Fans finden im Netz, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen – auch wenn man eine Niederlage hatte. Auf der Plattform schreibt ein Nutzer: "Lea und Xenia sind damals beide in der ersten Folge rausgeflogen und sind nun auf dem ersten und zweiten Platz, wie krass, niemals aufgeben Leute!"

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Instagram / xeniatsil Xenia Tsilikova, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

