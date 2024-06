Vatertag: Prinz William teilt Nostalgie-Pic mit Papa Charles

In England wird der Vatertag am 16. Juni gefeiert. Einen lieben Gruß an seinen Papa zu schicken, lässt sich auch Prinz William (39) nicht entgehen. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und seiner Frau postete der Royal zu diesem Anlass ein echtes Throwback-Bild. Es zeigt den kleinen William, gerade mal zwei oder drei Jahre alt, in einem gestreiften Shirt und einer kurzen Latzhose. König Charles (75) steht in einem schicken grauen Anzug neben ihm im grünen Gras und kickt leicht einen kleinen Ball. Beide lächeln vergnügt. Dazu schrieb der Prinz nur: "Alles Gute zum Vatertag, Pa. W".

Der Post kommt bei den Fans des Königshauses richtig gut an. "Fröhlicher Vatertag, Charlie. Die Liebe für deinen William ist wundervoll! Und das Foto ist so niedlich!", schrieb ein Supporter in den Kommentaren zum Beitrag. Ein anderer textete: "Danke für deinen Support, William. König zu sein ist ein gottgegebenes Recht und es ist schön, euch vereint zu sehen." Viele User sind sich einig in ihren Wünschen: "Froher Vatertag euch beiden! Möge Gott euch und eure Familie beschützen."

Allerdings findet man in den Kommentaren nicht nur positives Feedback. Viele fragen auch nach Prinz Harry und sogar Prinzessin Diana (✝36). Zum Muttertag hat Prinz William nämlich kein Foto von sich und seiner verstorbenen Mama geteilt, was viele für "heuchlerisch" halten. Möglicherweise soll das aktuelle Foto dazu dienen, den Zusammenhalt der beiden Männer zu verdeutlichen – denn das Verhältnis zu Harry ist für beide Royals nach wie vor äußerst angespannt.

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

