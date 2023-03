Girlpower: Diese Mädels treten bei "Schlag den Star" an!

Bei Schlag den Star kommt es am Samstag zu einem Duell unter Frauen! In der beliebten Gameshow treten regelmäßig deutsche Promis gegeneinander an und messen sich nicht nur in Wissensfragen, sondern auch in sportlichen Herausforderungen. Zuletzt musste sich Moderator Johannes B. Kerner (58) gegen Schauspieler Moritz Bleibtreu (51) beweisen. Den Sieg nahm am Ende aber Johannes mit nach Hause. In der kommenden Show werden aber wieder zwei Mädels gegeneinander antreten.

Wie das Presseportal berichtet, gab der Sender ProSieben nun die Kandidatinnen für die kommende Folge "Schlag den Star" bekannt. Und diesmal heißt es Girlpower! Auf der einen Seite wird Moderatorin Janin Ullmann (41) antreten. Und ihre Gegnerin heißt Jeanette Biedermann (43). Janin zeigt sich allerdings schon siegessicher: "Bei The Masked Singer bist du ja Dritte geworden, Jeanette. Ich habe eine richtig gute Nachricht für dich: Heute reicht es sogar für Platz zwei!" Der Popstar kann aber auch schon kontern und witzelt: "Mach dir keine Sorgen, ich will doch nur spielen."

Am Samstag werden die beiden Kandidatinnen aber auch musikalisch unterstützt. Auf der Bühne werden echte Größen stehen: Kultsänger Herbert Grönemeyer (66) wird seine Single "Angstfrei" zum Besten geben. Anschließend wird dann Sängerin Nina Chuba ihren Hit "Ich hass dich" performen. Als Moderator führt wie gewohnt Elton (51) durch die Show.

Anzeige

Getty Images Jeanette Biedermann beim Bundesvision Song Contest 2015

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Janin Ullmann

Anzeige

Instagram / ninachuba Nina Chuba im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de