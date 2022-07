Nach Trennung von Kostja: Ist Janin Ullmann wieder vergeben?

Ist Janin Ullmann (40) aktuell in festen Händen? Ende 2018 hatten die Schauspielerin und ihr damaliger Mann Kostja (38) bekannt gegeben, dass sie nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen würden. Trotzdem sind die Ex-Liebenden bis heute gut miteinander befreundet. Im Mai verkündete die ehemalige Let's Dance-Finalistin dann: Sie ist wieder bereit, sich zu verlieben. Nun erzählte Janin auch, ob sie mittlerweile wieder in einer Beziehung ist.

Im Gespräch mit Bunte sprach die "Honig im Kopf"-Darstellerin ausführlich über ihr Liebesleben. So erzählte die 40-Jährige, dass sie zwar offen für eine neue Liebe sei, aktuell gebe es aber keinen Mann in ihrem Leben. "Noch feiere ich die frisch gewonnene Freiheit, tun und lassen zu können, was ich will", versicherte die gebürtige Erfurterin. Ihr Ego-Trip sei nun aber definitiv zu Ende, obwohl sie diese "intensive Zeit" gebraucht habe. Ihr Fokus liege jetzt nicht mehr so stark darauf, unabhängig zu sein. "Ich warte nicht mehr darauf, bis der richtige Mann kommt, mit dem ich mir meine Wünsche und Träume erfülle. Das mache ich selbst", versicherte Janin.

In der Vergangenheit sprach die blonde Beauty bereits häufiger darüber, wie schwer sie das Ehe-Aus mit Kostja seinerzeit getroffen habe. So erzählte sie in einem Interview mit RTL, dass sie sich ein Leben "mit Haus, Kindern, Hunden" mit dem Hamburger vorgestellt habe. Nach der Trennung sei sie damals deswegen in ein tiefes Loch gefallen und auch "mein Selbstwertgefühl war sehr gebrochen", erinnerte sich Janin.

Getty Images Kostja und Janin Ullmann im April 2018

Instagram / janinullmann Janin Ullmann im Juni 2022

Getty Images Janin Ullmann im Dezember 2019

