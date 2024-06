Kein Ozempic? So erzielte Jesse Plemons seinen Abnehmerfolg!

In den vergangenen Monaten ließ Jesse Plemons (36) ordentlich die Kilos purzeln. In einem aktuellen Interview mit der Los Angeles Times spricht der Schauspieler nun über seine Fitnessreise und betont, dass seine Transformation nicht an dem Abnehmmittel Ozempic, sondern an seinem Intervallfasten liege. "Es ist wirklich unglücklich, dass ich mich entschlossen habe, gesund zu werden, als alle beschlossen, Ozempic zu nehmen", erklärt Jesse und fügt hinzu: "Jeder wird sowieso denken, dass ich Ozempic genommen habe."

Intermittierendes Fasten ist eine beliebte Methode zur Gewichtsabnahme, bei der man die Essenszeiten auf einen bestimmten Zeitraum des Tages beschränkt und den Rest des Tages fastet. Doch noch ein weiterer entscheidender Faktor habe dazu geführt, weshalb der 36-Jährige seinen Lebensstil komplett umgekrempelt hat. "Was es war, war das Älterwerden", gibt Jesse gegenüber dem Blatt preis.

Jesse ist aus der Filmwelt nicht mehr wegzudenken. Vor allem für seine Rolle als Landry Clark in der Fernsehserie "Friday Night Lights" und für seine Rolle als Todd Alquist in der Fernsehserie Breaking Bad konnte der gebürtige Texaner große Erfolge verbuchen. Nach dem Ende der beliebten Krimi-Drama-Serie widmete sich Jesse vermehrt der Arbeit an Kinofilmen. Bei dem diesjährigen Filmfestival von Cannes wurde er mit dem Darstellerpreis für "Kinds of Kindness" ausgezeichnet.

Jesse Plemons im März 2022

Jesse Plemons, Schauspieler

