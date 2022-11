Dann startet Yeliz Koc' Datingshow "Make Love, Fake Love"!

Bald startet ihre neue Datingshow! Yeliz Koc (29) kündigte für ihre Fans bereits an, dass sie bald mehr von ihr im TV sehen können: Die einstige Bachelor-Kandidatin hat ihre eigene Datingshow bekommen! Bei "Make Love, Fake Love" lernt die Influencerin einige Männer kennen, die sowohl vergeben als auch Single sind. Bislang hüllte sie sich jedoch in Schweigen, wann die Sendung ausgestrahlt wird: Nun ist endlich der Starttermin von Yeliz' Show bekannt!

Wie der Sender RTL nun verkündete, wird die Liebesreise der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) schon bald zu sehen sein: Ab dem 29. Dezember erscheint wöchentlich eine Folge von "Make Love, Fake Love" auf RTL+. Unterstützt wird Yeliz in der Show von Janin Ullmann (41): Die Let's Dance-Finalistin steht ihr mit Rat und Tat zur Seite und moderiert die Sendung.

Das Format hat es in sich, denn die Männer, die mit Yeliz in der Villa wohnen, sind nicht alle Single. Es liegt an der 28-Jährigen herauszufinden, welcher Mann es ernst meint und welcher nur vorspielt, Single zu sein und auf die Siegesprämie von 50.000 Euro für sich und seine Partnerin aus ist. Wöchentlich schickt Yeliz Männer nach Hause – danach wird auch aufgelöst, ob sie gelogen haben oder wirklich auf der Suche nach der Liebe waren.

Anzeige

RTL Janin Ullmann und Yeliz Koc für "Make Love, Fake Love"

Anzeige

RTLZWEI Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de