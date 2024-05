Vier Jahre solo: Wie läuft es in Kevin Schäfers Liebesleben?

Seit Jahren ist Kevin Schäfer aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. In Sachen Liebe lief es für den Prince Charming-Star hingegen nicht so rund: Seine letzte Beziehung ist rund vier Jahre her – dabei wollte Kevin eigentlich mit 35 Jahren verheiratet sein. Promiflash hat daher nachgehakt: Wie sieht es aktuell in Kevins Liebesleben aus? "Ja gut, die Liebe ist am Vorbeigehen und Winken. Ich hatte vor kurzem Dates, ich bin ja ständig am Daten. Aber irgendwie passt es dann nicht – entweder von meiner Seite oder von der anderen Seite aus, irgendwas ist da immer", erklärt der Kampf der Realitystars-Teilnehmer im Interview.

Um den Mann fürs Leben zu finden, ist Kevin aktuell auf Dating-Plattformen unterwegs, wie er ebenfalls im Promiflash-Interview berichtet: "Ich bin jemand, der sehr gern Grindr nutzt. Morgens erst mal aufwachen, erst mal auf Grindr. Falls nicht noch Nachrichten vom Vortag da waren, gucke ich gern noch mal drauf, ob was Neues reingekommen ist." Doch was soll der Mann mitbringen, um das Herz des TV-Stars zu erobern? "Dunkelhaarig, mit beiden Beinen im Leben stehend, gut aussehend – intelligent und charmant muss er sein. Auf jeden Fall größer als ich, das ist auch mal ein bisschen schwierig", betont Kevin im Gespräch.

Kevin war bereits in dem einen oder anderen Reality-TV-Format: Neben der aktuellen Staffel von "Kampf der Realitystars" sah man ihn unter anderem in den Shows "Prince Charming", Charming Boys und Good Luck Guys. Auch gemeinsame TV-Projekte könne sich Kevin mit seinem Zukünftigen vorstellen. Auf ein Format kann er jedoch verzichten, wie er Promiflash verrät: "Ich bin auch froh, dass es kein Temptation Island für Schwule gibt. Da hätte ich richtig Angst, dass ich irgendwie dann im schwachen Moment oder er im schwachen Moment dann irgendwie verfallen würde."

© Joyn Michaela Barresi und Kevin Schäfer, TV-Bekanntheiten

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Kevin Schäfer

