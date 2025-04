Kevin Schäfer klärt mit Gerüchten um Yasin-Romanze auf

Bei The 50 ging es mal wieder heiß her! Reality-TV-Star Kevin Schäfer sah sich mitten in einem Drama wieder, als Sam Dylan (34) ein pikantes Gerücht über ihn und Yasin Mohamed (33) in Umlauf brachte. Laut Sam soll zwischen Kevin und Yasin mehr als nur Freundschaft gelaufen sein – einschließlich intimer Begegnungen. Nun meldet sich Kevin selbst auf Instagram zu Wort und räumt mit den Spekulationen auf. "Yasin und ich haben uns 2023 in einem Format kennengelernt. Am Flughafen von Frankfurt habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen. Wir beide haben uns direkt auf Anhieb verstanden und dann ist halt ein Kuss gefallen." Doch mehr sei nicht passiert, bestätigt Kevin entschieden.

Die Gerüchte sollen laut Kevin ihren Ursprung in einem CSD-Event in Hamburg haben, wo er von Tessa Bergmeier (35) auf Yasin angesprochen wurde. Tessa habe angedeutet, dass ein Freund von ihr schon einmal etwas intimer mit Yasin geworden sein soll. Kevin habe diese Geschichte später wiederum an Sam weitergegeben, der jedoch laut Kevin die Situation falsch verstanden und verdreht habe. Beim Dreh zu "The 50" habe Yasin sich dann auffallend distanziert verhalten, was Kevin schließlich dazu veranlasste, das Missverständnis zunächst unter vier Augen und jetzt auch öffentlich aufzuklären.

Dass sich um Sam immer mal wieder Dramen abspielen, ist nichts Neues. Das Missverständnis bei "The 50" war nicht das Einzige, was Wellen schlug. Auch mit Georgina Fleur (34) gerieten die Dinge aus dem Ruder. Während der Dreharbeiten zur Show kam es zu einem heftigen Streit zwischen Sam und der Wahl-Dubaierin. Die Influencerin wurde sogar handgreiflich und schlug mit ihrer Tasche nach Sam. Georgina musste daraufhin das Format verlassen. "Ich bin immer noch völlig schockiert, was bei 'The 50' abgelaufen ist", äußerte sich Sam nach Ausstrahlung der Szene in seiner Instagram-Story.

Amazon MGM Studios Sam Dylan, "The 50"-Kandidat

Amazon Prime Video Georgina Fleur, "The 50"-Kandidatin

