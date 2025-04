In "The 50"-Eklat verwickelt: Kevin Schäfers Meinung zu Sam

Der große The 50-Eklat scheint noch immer nicht vergessen: Neben unzähligen anderen Realitystars hat auch Kevin Schäfer den Streit zwischen Sam Dylan (34) und Georgina Fleur (35) hautnah miterlebt. Eigentlich hat die Good Luck Guys-Bekanntheit selbst mit Sam ein Hühnchen zu rupfen. "Ich wollte ja eigentlich Sam zur Rede stellen", erklärt Kevin Promiflash und fügt hinzu: "Georgina wollte sich ursprünglich raushalten, weil sie mit ihm keinen Kontakt wollte. Der Streit zwischen den beiden geht jetzt schon seit Jahren." Dass es letztendlich so ausarten würde, habe er nicht kommen sehen. Kevin vermutet jedoch, dass bei Georgina "wohl endgültig die Sicherungen durchgebrannt" sind, vor allem, da "Sam von Beginn der Dreharbeiten an permanent über uns beide gelästert hat, so auch an diesem Abend".

Kevin habe die Wahl-Dubaierin noch nie so wütend gesehen. Doch: "Ich kann ihre Wut auf ihn durchaus verstehen, denn er lässt das Thema Georgina einfach nicht ruhen. Vor allem seit sie Legenden-Dschungelkönigin ist, möchte er auch sein Stück vom Kuchen abhaben", ist sich der einstige Prince Charming-Teilnehmer sicher. Das habe Sam schon des Öfteren bewiesen, unter anderem damit, dass er Georginas Mutter, die mit ihrer Tochter "massiv zerstritten" sei, zu sich in den Podcast "zum Lästern eingeladen" habe. "Geschmackloser geht’s nicht", meint Kevin. Zudem habe auch er etwas von Sams "Ausraster" abbekommen. "Zu einer Aussprache ist es nicht mehr gekommen, da er ausgerastet ist, mich bedroht, beleidigt und mit dem Sektglas, das er mir aus der Hand geschlagen hat, attackiert hat", erklärt er Promiflash und meint zu wissen: "Da er genau wusste, dass er gelogen hat, fehlten ihm gute Argumente, um aus der Situation unbeschadet rauszukommen. Seine Flucht hat er im körperlichen Angriff auf mich gesucht."

Kein Wunder also, dass Kevin eine Versöhnung mit Sam vollends ausschließt: "Versöhnung? Dieses Wort existiert im Zusammenhang mit ihm gar nicht mehr." Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner habe im vergangenen Jahr eine Chance gehabt, diese aber "unkommentiert stehenlassen". "Und nach der Nummer bei 'The 50' hat er endgültig eine Grenze überschritten, sodass es für ihn bei mir ein way of no return ist", betont der Trash-TV-Star abschließend im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar

Anzeige Anzeige

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige