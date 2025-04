Auch Kevin Schäfers gute Freundin hatte was mit Serkan Yavuz

Kevin Schäfer hat im Podcast "Sendezeit mit Nura" gegenüber der gleichnamigen Rapperin Nura (36) neue pikante Details zum Fremdgeh-Drama um Serkan Yavuz (32) ausgepackt. Der Reality-TV-Star behauptet, dass nicht nur Evanthia Benetatou (33) ein Techtelmechtel mit Serkan gehabt haben soll. Auch eine enge Freundin von Kevin sei mit Serkan intim geworden – und das sogar noch Ende letzten Jahres, als er offiziell noch mit seiner Ehefrau Samira Yavuz (31) zusammen war. Den Namen der Freundin will Kevin zwar nicht verraten, aber er macht klar: Es gibt noch mehr im Hintergrund, als bisher öffentlich wurde.

Des Weiteren spricht Kevin in dem Podcast offen über seine Sicht auf den aktuellen Skandal um Serkan und die diversen Beziehungsskandale, die seit der Trennung von Serkan und Samira Schlagzeilen machen. Er behauptet, Reality-Kollegin Eva habe ihre heimliche Affäre mit Serkan nicht etwa aus Reue gestanden, sondern vielmehr, um mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. "Natürlich nutzt sie das jetzt als Bühne", erklärt der Prince Charming-Star und fügt hinzu, dass sie schon lange nicht mehr in einem Format gewesen sei und im Gespräch bleiben müsse. Auch sie stimmt Kevins Einschätzung zu. Inzwischen hätten sich nicht nur Eva, sondern auch zahlreiche andere Reality-Größen wie Chris Broy (35), Lisha oder Yeliz Koc (31) in die Thematik eingeschaltet. Kevin und Nura sind sich sicher: Viele wollen vor allem eins – wieder ins Rampenlicht zurückkehren.

Mit Kevins Erzählung steigt die Anzahl von Serkans teils angeblichen, teils bestätigten Affären auf vier. Denn neben der Freundin des Realitystars und Eva gab auch Laura Maria Lettgen zu, mit Serkan innerhalb seiner Ehe intim geworden zu sein. "Es war ein komplettes Wochenende, das wir miteinander verbracht haben. Es gab auch ein bisschen Rumgemache – mehr wollte ich aber nicht", erzählte die Blondine in einem Interview mit RTL. Darüber hinaus berichtete ein angeblich enger Freund von Serkan gegenüber Bild, dass er auch in seiner Heimatstadt Regensburg eine Affäre mit einer Kellnerin gehabt haben soll.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

