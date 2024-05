Fans verärgert: Katie Price kommt zu eigener Show zu spät!

Katie Price (46) hat ihre Fans ganz schön warten lassen! Das einstige Boxenluder ist aktuell mit ihrem Podcast "The Katie Price Show" auf Live-Tour durch Großbritannien. Am Freitag trat sie in einem Theater in London auf. Doch die Zuschauer mussten sich ordentlich gedulden, bis die Reality-TV-Bekanntheit endlich auf die Bühne trat – denn sie kam rund eine Stunde zu spät! "Das war so frustrierend", meinte ein verärgerter Zuschauer anschließend gegenüber The Sun. Ein weiterer betonte: "Das ist ehrlich gesagt so unprofessionell und unhöflich. Ich glaube nicht, dass ich sie jemals wieder live sehen werde."

Ob die 46-Jährige versucht hat, etwas Zeit zu schinden, um doch noch mehr Tickets zu verkaufen? Denn die Show, bei der es etwa 700 Plätze gab, war nicht ausverkauft. Laut The Sun seien Dutzende Sitzplätze frei geblieben. Katie habe kurz vor der Show die Preise im Ticketshop sogar auf zehn Pfund (11,75 Euro) reduziert, um sie loszuwerden. Auch bei ihrem vorherigen Auftritt in Birmingham seien nicht alle Tickets verkauft worden.

Im Laufe ihrer Show in London sprach die Britin auch über ihre aktuelle Wohnsituation – ihre Villa Mucky Mansion wird aufgrund ihrer hohen Steuerschulden bald zwangsversteigert. Darüber sei Katie überraschenderweise überhaupt nicht traurig. Eher im Gegenteil! "Wisst ihr was? Ich habe meine Villa absolut gehasst. Ich sage euch, warum: Neun Jahre Hölle, die ich dort hatte. Müllabfuhr, es spukt dort. [...] Wer auch immer das Haus kauft, viel Glück! Ich hasse es", machte die Fünffachmama deutlich.

Katie Price, Reality-TV-Star

Katie Price, Unternehmerin

