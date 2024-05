Meilenstein: So lange ist Hannah Kerschbaumer schon Mama!

Hannah Kerschbaumer (31) und ihr Partner Chris Sander schweben derzeit im Babyglück! Im Dezember des vergangenen Jahres erblickte der kleine Joshua das Licht der Welt. Nun hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin einen Anlass zur Freude. Auf Instagram veröffentlicht die Reality-TV-Bekanntheit ein süßes Video, auf dem die dreiköpfige Familie glücklich tanzt. Dafür gibt es auch einen besonderen Grund. "Wir haben was zu feiern! Denn heute ist nicht nur der Tag, an dem Baby Joshua fünf Monate alt geworden ist, sondern wir auch seit fünf Monaten Eltern sind", verkündet die junge Mutter begeistert.

Bei all der Freude gibt es leider auch einen Haken. "Und um unser Glück perfekt zu machen, fehlt nur noch eine Sache", gibt die Influencerin in dem Video preis. Sie seien immer noch auf der verzweifelten Suche nach einem Kitaplatz für ihren Sohn. "Ihr müsst euch vorstellen, bereits sechs Monate vor der Geburt von Joshua haben wir unsere Wunschkitas in Berlin angefragt", berichtet der Realitystar. Hilfesuchend richtet Hannah sich an ihre Community: "Wie habt ihr das gemacht?"

Neben ihrer Suche nach einem Kitaplatz für den kleinen Joshua gewährt die 31-Jährige immer wieder intime Einblicke in ihren Alltag als frisch gebackene Mama. So sprach sie vor wenigen Wochen ganz ehrlich über ihren After-Baby-Body. Nach der Schwangerschaft passe die Influencerin nicht mehr in ihre alte Kleidung. Das mache sie zwar manchmal traurig, doch stressen wolle sie sich trotzdem nicht: "Mein Körper hat ein Wunder vollbracht und dafür werde ich mich nicht selbst bestrafen, sondern einfach nur dankbar sein für das, was mein Körper da geleistet hat, denn er ist gut so, wie er ist und alles andere kommt mit der Zeit oder eben nicht."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Freund Chris

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Unternehmerin

